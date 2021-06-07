Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ РФ заявила, що піймала агента українських спецслужб

Понеділок, 7 червня 2021, 11:21
ФСБ РФ заявила, що піймала агента українських спецслужб
ФСБ РФ

Російська ФСБ заявила про викриття агента українських спецслужб, який "довгий час чинив консультативну допомогу СБУ для завдання шкоди безпеці Росії".

Джерело: РИА "Новости" з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ

Деталі: Російські спецслужби стверджують, що роботу громадянина України Олексія Петровича Семеняки координували співробітники іноземної контррозвідки: старший оперуповноважений Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габілович Гасимов і заступник начальника відділу підполковник Ігор Романович Черняк.

У ФСБ кажуть, що вилучили електронні пристрої з повідомленнями від співробітників СБУ, які пропонували надати їм допомогу у вирішенні робочих питань. Під час допиту чоловік нібито підтвердив, що він довго спілкувався з представниками національної спецслужби.

Крім того, ФСБ нібито зафіксувала спробу віддалено стерти інформацію з мобільного пристрою агента людьми, які перебували в Києві.

Дослівно: "Він не встиг нашкодити зовнішній безпеці Росії. Перебування іноземця на території країни визнали небажаним, йому закрили в'їзд на 25 років. 3 червня Семеняка покинув Росію".

Додатково: "Українська правда" звернулась по коментар до Служби безпеки України. СБУ назвала фейком "затримання українського шпигуна" в РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: