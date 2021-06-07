ФСБ РФ заявила, що піймала агента українських спецслужб

Російська ФСБ заявила про викриття агента українських спецслужб, який "довгий час чинив консультативну допомогу СБУ для завдання шкоди безпеці Росії".

Джерело: РИА "Новости" з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ

Деталі: Російські спецслужби стверджують, що роботу громадянина України Олексія Петровича Семеняки координували співробітники іноземної контррозвідки: старший оперуповноважений Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габілович Гасимов і заступник начальника відділу підполковник Ігор Романович Черняк.

У ФСБ кажуть, що вилучили електронні пристрої з повідомленнями від співробітників СБУ, які пропонували надати їм допомогу у вирішенні робочих питань. Під час допиту чоловік нібито підтвердив, що він довго спілкувався з представниками національної спецслужби.

Крім того, ФСБ нібито зафіксувала спробу віддалено стерти інформацію з мобільного пристрою агента людьми, які перебували в Києві.

Дослівно: "Він не встиг нашкодити зовнішній безпеці Росії. Перебування іноземця на території країни визнали небажаним, йому закрили в'їзд на 25 років. 3 червня Семеняка покинув Росію".

Додатково: "Українська правда" звернулась по коментар до Служби безпеки України. СБУ назвала фейком "затримання українського шпигуна" в РФ.