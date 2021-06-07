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СБУ називає фейком "затримання українського шпигуна" в РФ

Понеділок, 7 червня 2021, 13:08
СБУ називає фейком затримання українського шпигуна в РФ

Служба безпеки України радить сприймати заяви російських спецслужб про "викриття українських агентів" виключно через призму гібридної війни, яку РФ уже 8 рік веде проти України.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Пряма мова: "Будь-які заяви ФСБ РФ щодо нібито викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою якої є поширення фейків та проведення інформаційних спецоперацій. Тож Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитись до будь-якої інформації такого типу.

Водночас можемо нагадати російським пропагандистам, що СБУ провадить свою діяльність і забезпечує державну безпеку саме на території України. І одне з наших завдань – виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємось".

Що передувало: Російська ФСБ заявила про викриття агента українських спецслужб, який довгий час чинив "консультативну допомогу" СБУ для "завдання шкоди безпеці Росії".

При цьому нібито "викритому агенту" закрили в'їзд на 25 років і він вже залишив територію РФ.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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