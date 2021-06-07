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Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів 

Понеділок, 7 червня 2021, 12:11

Президент Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30. Екологія" підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів.

Джерело: трансляція форуму "Україна 30. Екологія", УП і Європейська правда 

Пряма мова Зеленського: ""500 – стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин – стільки в середньому ми користуємося таким пакетиком, понад 100 років – стільки один пакет розкладається, і кілька секунд необхідно, щоб підписати цей закон, – і я з радістю хочу це зробити".

Деталі: На форумі Зеленський також анонсував проєкт "Зелена країна" із висадкою 1 мільярда дерев за 3 роки і збільшенням площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, нові правила продажу деревини, аудит надр та водних ресурсів, а також ревіталізацію Чорнобильської зони

Нагадаємо: 1 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" з метою скорочення використання легких пластикових пакетів відповідно до правил, які діють у ЄС.

Закон передбачає заборону для роздрібних мереж на поширення - продаж або надання безоплатно - будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних.

Заборона почне діяти з 1 січня 2022 року. За її порушення передбачені штрафи.

В Європейському Союзі було прийнято Директиву 2015/720 про зменшення споживання легких пластикових пакетів, що вносить зміни у Директиву 94/62 про упаковку та відходи упаковки. Саме на положеннях цих Директив базується ухвалений Радою закон.

Крім того, Європарламент 24 жовтня 2018 року підтримав запровадження в ЄС заборони на використання всіх одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приборів, стаканчиків і тарілок.

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Українська правда
Теми: Зеленськийекологія


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