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Зеленський замислив перетворити Чорнобиль на "зону відродження" 

Понеділок, 7 червня 2021, 11:15
Зеленський замислив перетворити Чорнобиль на зону відродження 
Фото УП

Президент Володимир Зеленський прагне шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС з зони відчуження на "зону відродження".

Джерело: Зеленський на форумі "Україна 30. Екологія" 7 червня

Пряма мова: "За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля. 

Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження".  

Цьому передувало: У квітні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про бажання включити Чорнобильську зону до списку світової спадщини ЮНЕСКО. 

У травні вчені зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській АЕС.

Передісторія: 

  • 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яку Радянський Союз спершу приховував. Від вибуху реактора на АЕС, розташованій приблизно за 108 км на північ від Києва, 31 людина померла одразу, переважно від гострої променевої хвороби, а ще тисячі людей отримали такі радіаційні захворювання, як рак.
  • Загальна кількість загиблих і довгострокові наслідки найбільшої в історії атомної енергетики аварії – питання дискусій. 
  • У 2019 році британо-американський мінісеріал "Чорнобиль" каналу HBO спричинив стрибок відвідування електростанції та сусідньої Прип'яті: 120 тисяч людей відвідали ці місця.
  • Місто Чорнобиль лежить на правому березі річки Прип'ять, у Поліссі. Історичні згадки про нього сягають XII сторіччя.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЧорнобильЗеленськийекологія
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