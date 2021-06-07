В Україні зробили рекордну кількість Covid-щеплень протягом тижня

Минулого тижня, з 31 травня по 6 червня, більш як 240 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу.

Джерело: МОЗ, дані РНБО

Деталі: За сім днів 240 543 особи було щеплено проти COVID-19, з них вакциновано 1 дозою — 219 202 людини, 2 дозою — 21 341.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 1 388 124. З них отримали 1 дозу — 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, 147 118 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Саме минулий тиждень став рекордним по кількості щеплень, до цього найбільш продуктивним був період з 26 квітня по 2 травня (227 358 вакцин).

Варто зауважити, що 5-6 червня в Україні працювали 14 центрів масової вакцинації у великих містах, де щепили 15 025 людей, з них 6457 у суботу та 8568 у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад.

На цих вихідних працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2447 та у трьох центрах в Одесі - 1329.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19.