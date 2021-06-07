Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні зробили рекордну кількість Covid-щеплень протягом тижня

Понеділок, 7 червня 2021, 12:37
В Україні зробили рекордну кількість Covid-щеплень протягом тижня

Минулого тижня, з 31 травня по 6 червня, більш як 240 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу.

Джерело: МОЗ, дані РНБО

Деталі: За сім днів 240 543 особи було щеплено проти COVID-19, з них вакциновано 1 дозою — 219 202 людини, 2 дозою — 21 341.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 1 388 124. З них отримали 1 дозу — 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, 147 118 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Саме минулий тиждень став рекордним по кількості щеплень, до цього найбільш продуктивним був період з 26 квітня по 2 травня (227 358 вакцин).

Варто зауважити, що 5-6 червня в Україні працювали 14 центрів масової вакцинації у великих містах, де щепили 15 025 людей, з них 6457 у суботу та 8568 у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад.

На цих вихідних працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2447 та у трьох центрах в Одесі - 1329.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: