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Роскосмос не може запустити частину супутників через санкції

Понеділок, 7 червня 2021, 12:55
Роскосмос не може запустити частину супутників через санкції

Генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін заявив, що корпорація не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "У нас ракет більш ніж достатньо, виводити нічого".

Деталі: За його словами, на підприємствах знаходяться супутники, але у них не вистачає однієї конкретної мікросхеми, яка через санкції не може бути поставлена ​​в РФ.

Також він запевнив, що персональні санкції проти нього заважають його життю і він з ними не згоден.

Передісторія: 

  • 4 червня адміністратор NASA Біл Нельсон провів телефонну розмову щодо подальшої співпраці в рамках МКС з генеральним директором російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитром Рогозіним.
  • Рогозін поскаржився главі NASA на санкції США щодо підприємств російської космічної промисловості, які "суттєво ускладнюють взаємодію" агентств, зокрема в роботі МКС.
  • Один із контрагентів "Роскосмосу" в 2020 році відмовився від контракту на запуск супутника через американські санкції.

Українська правда

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Теми: космосРосіясанкції
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