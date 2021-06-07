Роскосмос не може запустити частину супутників через санкції
Понеділок, 7 червня 2021, 12:55
Генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін заявив, що корпорація не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова: "У нас ракет більш ніж достатньо, виводити нічого".
Деталі: За його словами, на підприємствах знаходяться супутники, але у них не вистачає однієї конкретної мікросхеми, яка через санкції не може бути поставлена в РФ.
Також він запевнив, що персональні санкції проти нього заважають його життю і він з ними не згоден.
Передісторія:
- 4 червня адміністратор NASA Біл Нельсон провів телефонну розмову щодо подальшої співпраці в рамках МКС з генеральним директором російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитром Рогозіним.
- Рогозін поскаржився главі NASA на санкції США щодо підприємств російської космічної промисловості, які "суттєво ускладнюють взаємодію" агентств, зокрема в роботі МКС.
- Один із контрагентів "Роскосмосу" в 2020 році відмовився від контракту на запуск супутника через американські санкції.
Українська правда