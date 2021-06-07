Роскосмос не може запустити частину супутників через санкції

Генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін заявив, що корпорація не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "У нас ракет більш ніж достатньо, виводити нічого".

Деталі: За його словами, на підприємствах знаходяться супутники, але у них не вистачає однієї конкретної мікросхеми, яка через санкції не може бути поставлена ​​в РФ.

Також він запевнив, що персональні санкції проти нього заважають його життю і він з ними не згоден.

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