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"Роскосмос" зіткнувся з відмовами від контрактів через санкції США

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:43
Роскосмос зіткнувся з відмовами від контрактів через санкції США

Один із контрагентів "Роскосмосу" в 2020 році відмовився від контракту на запуск супутника через американські санкції.

Джерело: перший заступник гендиректора держкорпорації з економіки та фінансів Максим Овчинніков в інтерв'ю російському "Інтерфаксу"

Пряма мова: "Питання в міжнародній політиці, тих же самих санкціях, вони просто в низці випадків призводять до того, що незважаючи на більш конкурентоспроможні пропозиції російської сторони, замовник відмовляється від контрактів.

У нас був, на жаль, такий приклад минулого року. Ми пропонуємо дешевше, а контрагент відмовляється, тому що є обмеження, що апарати з американськими комплектуючими не повинні літати на наших засобах виведення".

Деталі: У лютому в ракетно-космічній корпорації "Енергія" повідомляли, що санкції США і країн Європи можуть привести до "обмеження міжнародної кооперації при здійсненні ряду проектів".

Раніше низка російських космічних підприємств, серед них самарський РКЦ "Прогрес" і "Центральний науково-дослідний інститут машинобудування" (ЦНДІМАШ), були внесені в санкційні списки США.

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін назвав санкції відносно космічних підприємств - РКЦ "Прогрес" і ЦНДІМАШ - незаконними.

Росія, незважаючи на санкції Вашингтона, поставляє США ракетні двигуни РД-180 для ракет Atlas-V фірми United Launch Alliance. Інший американської компанії - Orbital ATK - поставляються двигуни РД-181. Вони застосовуються в ракетах Antares, за допомогою яких на МКС відправляються вантажні кораблі Cygnus, зазначає російський ІФ.

Чому це важливо: Російська Федерація 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, окупувавши півострів Крим та підтримуючи незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській області. Цивілізований світ тисне на Росію за допомогою економічних санкцій, не визнаючи анексію Криму та вимагаючи від РФ припинити агресію проти України.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіясанкціїСША
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