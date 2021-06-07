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Росія підготувала для Заходу нові санкції у відповідь

Понеділок, 7 червня 2021, 13:24

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що санкції Заходу проти РФ залишаться назавжди, при цьому у Москви готовий список санкцій у відповідь, які можуть бути введені, але поки їх притримали.

Джерело: ТАСС, РЕН ТВ

Деталі: Панкін сказав, що Росія не буде просити Захід про зняття санкцій, але буде доводити думку про "шкідливість" існуючих обмежень.

Російський дипломат також заявив, що є список заходів у відповідь, які Москва "тримає під сукном" на випадок розширення санкційних обмежень з боку західних країн, наприклад, відключення РФ від міжнародної системи банківських переказів SWIFT.

Пряма мова Панкина: "Росія готується до додаткових санкцій, розгорнута серйозна робота на випадок відключення країни від платіжних систем".

Нагадаємо: 

Генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін заявив, що корпорація не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції.

Теми: санкціїРосіяЄССША


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