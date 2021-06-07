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Російський опозиціонер Гудков заявив, що в Україні – тимчасово

Понеділок, 7 червня 2021, 15:36

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков, який виїхав до Києва через переслідування на батьківщині, обіцяє пізніше все ж повернутися до РФ.

Джерело: повідомлення Гудкова у Телеграм

Деталі: Колишній депутат російської Держдуми пояснив, що після того, як на нього завели кримінальну справу, а його родичам почали погрожувати, йому довелося в поспіху покинути РФ.

За словами Гудкова, ще на початку весни він планував балотуватися в Держдуму, але нові закони про екстремізм, іноземних агентів і небажані організації зробили участь у виборах для незалежних кандидатів неможливою.

Він додав, що замах і тюремне ув'язнення Олексія Навального, розгром його штабів, "Відкритої Росії" і арешт Андрія Пивоварова (російський опозиційний політик і підприємець) підштовхнули до думки про необхідність тимчасово покинути Росію.

Пряма мова: "Тут важливо підкреслити - мова не про еміграцію. Еміграція - це розрив усіх зв'язків. Цього я робити не збираюся. Це не поразка, це тактичний відступ для передислокації сил.

Мене відверто попередили, що, якщо я не відмовлюся від ідеї стати депутатом Держдуми, моє питання "буде вирішувати товариш майор".

Кримінальна справу, 13 обшуків за участю понад 170 силовиків, два дні на Петрівці і взяття в заручники родичів переконали мене, що це не блеф. Після ізолятора на Петрівці (ГУВС Москви) мені чітко сказали: або виїжджай, або питання про твою неучасть у виборах буде вирішене "будь-яким способом".

Плани Гудкова: Опозиціонер збирається зайнятися підтримкою політв'язнів і незалежних російських ЗМІ – "Я добре усвідомлюю і тверезо оцінюю ризики продовження своєї боротьби з режимом, який узурпував владу в країні. Але я готовий продовжувати її в новій якості і з новою енергією".

Нагадаємо:

  • Російський опозиціонер Дмитро Гудков покинув Росію 6 червня.
  • Дмитро Гудков був головою Партії змін (з 2018 по 2020 рік), депутат Держдуми VI скликання (2011-2016 рр). Один з небагатьох російських депутатів, які не голосували за "входження" окупованого Криму до складу РФ.

Українська правда
Теми: опозиціяРосія


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