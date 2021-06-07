Boeing побудувала унікальний безпілотник для армії США

Вперше в історії ВМС США пройшли успішні випробування безпілотного літального апарату виробництва компанії Boeing, під час яких вдалося здійснити дозаправку винищувача Super Hornet у повітрі.

Джерело: повідомлення Boeing

Деталі: MQ-25 Stingray став першим безпілотним літаком, який заправляє пальним інший літак прямо у повітрі.

Повідомляється, що успішний тестовий політ MQ-25 відбувся 4 червня. Під час випробувань безпілотник безпечно передав реактивне паливо літаку американського флоту F/A-18 Super Hornet. Таким чином Stingray продемонстрував виконання своєї основної задачі – дозаправки винищувача у повітрі.

Перед заправкою MQ-25 здійснив у повітрі маневр, аби наблизитися до винищувача. В результаті між літаками була відстань близько 6 метрів (Boeing повідомляє про 20 футів). Обидва літаки вирівняли свої швидкості та висоту, після чого пілот винищувача здійснив "з'єднання" з безпілотником й отримав запланований об’єм палива.

Літак MQ-25 після додаткових випробувань буде відправлений у Норфолк, штат Вірджинія, для тестування польотів з палуби авіаносця ВМС США.

Контр-адмірал Брайан Корі, який керує виконавчим офісом програми з безпілотної авіації та ударної зброї США, заявив, що протягом наступних кількох років співпраця "Боїнгом" у цьому напрямку ще більше поглибиться.

Президентка і гендиректор Boeing Defense Леанн Карет у свою чергу озвучила прогноз, що такі безпілотні системи у найближчому майбутньому будуть інтегровані в оборонні операції ВМС США.

Нагадємо: 2 червня сенатори США демократи Джин Шахін, Кріс Мерфі та республіканець Роб Портман обговорили з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном військову підтримку України.