В Білорусі затримали музиканта за пісню про Лукашенка
Понеділок, 7 червня 2021, 18:05
Білоруські силовики затримали 22-річного хлопця, який своєю піснею образив самопроголошенкого президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Джерело: державна білоруська агенція "Белта"
Деталі: Повідомляється, що співробітники Гомельського обласного управління по боротьбі із організованою злочинністю затримали хлопця, який влітку 2020 року написав і виконав пісню, "текст якої містить образи на адресу глави держави".
Пісню затриманий поширив в соцмережах і на музичних інтернет-платформах. Пізніше він видалив запис зі своїх інтернет-ресурсів.
Затриманого визнали підозрюваним у кримінальній справі, порушеній "за образу президента Республіки Беларусь".
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