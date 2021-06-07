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В Білорусі затримали музиканта за пісню про Лукашенка

Понеділок, 7 червня 2021, 18:05

Білоруські силовики затримали 22-річного хлопця, який своєю піснею образив самопроголошенкого президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: державна білоруська агенція "Белта"

Деталі: Повідомляється, що співробітники Гомельського обласного управління по боротьбі із організованою злочинністю затримали хлопця, який влітку 2020 року написав і виконав пісню, "текст якої містить образи на адресу глави держави".

Пісню затриманий поширив в соцмережах і на музичних інтернет-платформах. Пізніше він видалив запис зі своїх інтернет-ресурсів.

Затриманого визнали підозрюваним у кримінальній справі, порушеній "за образу президента Республіки Беларусь".

Передісторія:

  • 1 червня у Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував ручкою перерізати собі горло.

Теми: музикаБілорусьЛукашенко


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