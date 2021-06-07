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Цілодобові ресторани, масові заходи: Кабмін послабив карантин

Понеділок, 7 червня 2021, 20:11
Цілодобові ресторани, масові заходи: Кабмін послабив карантин

Кабінет міністрів послабив умови входження регіону до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, а також послабив обмеження для роботи закладів харчування і проведення масових заходів.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 2 червня, опублікована 7 червня

Деталі: Зміни вносяться до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року, яку неодноразово вже змінювали.

Теперішні зміни передбачають простіше встановлення "зеленого" рівня епідемічної небезпеки в регіоні. Для цього необхідно, щоб:

  • кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів складав менше ніж 75;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 був менш як 4 відсотки;
  • кількість тестувань методом ПЛР і визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення складав більше ніж 300;
  • на всій території України не було регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Також Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабінет міністрів виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24-ї години.

Також зміни передбачають, що іноземці при в'їзді на територію України можуть крім ПЛР-тестів надати тест на антиген, або документ про повністю пройдену вакцинацію.

Передісторія:

  • У понеділок стало відомо, що вперше за рік добова кількість хворих на COVID впала до 535 в Україні.

Українська правда

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Теми: карантинКабінет міністрів
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