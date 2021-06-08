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Чехія наприкінці червня відкриє кордони для громадян ЄС

Вівторок, 8 червня 2021, 01:45
Чехія наприкінці червня відкриє кордони для громадян ЄС

Чехія знову відкриє свої кордони для громадян ЄС і Сербії 21 червня.

Джерело: AFP з посиланням на оголошення чеського уряду

Деталі: Прибулі повинні будуть пред'явити докази вакцинації або перенесеної коронавірусної інфекції, або надати негативний результат тесту на коронавірус.

Аналогічний режим вже діє для громадян Австрії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії, які входять в ЄС, на двосторонній основі.

Чеський уряд також збільшив ліміт на відвідування культурних заходів до 1000 осіб у приміщенні і до 2000 чоловік на відкритому повітрі.

У школах дітям і вчителям дозволять не носити маски в класі в більшості регіонів.

При цьому зазначається, що чеські магазини, ресторани, кінотеатри, театри і концертні зали відкриті вже кілька тижнів, хоча маски для обличчя все ще необхідно носити.

В Чехії з населенням 10,7 млн було 1,66 млн випадків COVID-19 і 30 164 випадки смерті. Кількість щоденних випадків інфікування неухильно знижується: за останній тиждень було зареєстровано менше 500 нових випадків в день.

Нагадаємо: 1 червня Чехія почала видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми по всьому блоку.

Теми: Чехіякоронавірус
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