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Росія запровадила санкції проти Канади, в Оттаві відреагували

Вівторок, 8 червня 2021, 02:32

Росія запровадила санкції проти 9 канадських посадовців.

Джерело: російське МЗС, Reuters

Деталі: Зокрема, під російські санкції потрапили

  • Девід Ламетті - міністр юстиції і генеральний прокурор Канади;
  • Енн Келлі - керівник федеральної тюремної служби Канади;
  • Бренда Лаки - комісар Королівської канадської кінної поліції;
  • Марсі Суркес - керівник управління з питань внутрішньої політики апарату Прем'єр-міністра Канади;
  • Домінік Леблан - міністр із взаємодії з регіонами Канади;
  • Джоді Томас - заступник міністра національної оборони Канади;
  • Майк Руло  -  заступник начальника штабу національної оборони Канади;
  • Брайан Бреннан - заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;
  • Скотт Бішоп - контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.

Як зазначається, санкції Росія запровадила у відповідь на ті, що запровадила Канада 24 березня проти 9 російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Міністерство закордонних справ Канади заявило, що заходи Москви, оголошені в понеділок, є неприйнятними і необґрунтованими. У заяві відомства ідеться, що "ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали мішенню".

Передісторія:

  • З 24 березня 2021 року Канада запровадила санкції проти російських чиновників у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, скоєні в Росії.
  • У список потрапили керівник ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, директор Росгвардіі Віктор Золотов, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрей Ярин, заступники міністра оборони Алєксєй Криворучко і Павло Попов, повпред в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло, керівники Федеральної служби виконання покарань та Генеральної прокуратури Александр Калашников і Ігор Краснов.

Теми: санкціїРосіяКанада


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