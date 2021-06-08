Росія запровадила санкції проти Канади, в Оттаві відреагували
Вівторок, 8 червня 2021, 02:32
Росія запровадила санкції проти 9 канадських посадовців.
Джерело: російське МЗС, Reuters
Деталі: Зокрема, під російські санкції потрапили
- Девід Ламетті - міністр юстиції і генеральний прокурор Канади;
- Енн Келлі - керівник федеральної тюремної служби Канади;
- Бренда Лаки - комісар Королівської канадської кінної поліції;
- Марсі Суркес - керівник управління з питань внутрішньої політики апарату Прем'єр-міністра Канади;
- Домінік Леблан - міністр із взаємодії з регіонами Канади;
- Джоді Томас - заступник міністра національної оборони Канади;
- Майк Руло - заступник начальника штабу національної оборони Канади;
- Брайан Бреннан - заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;
- Скотт Бішоп - контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.
Як зазначається, санкції Росія запровадила у відповідь на ті, що запровадила Канада 24 березня проти 9 російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
Міністерство закордонних справ Канади заявило, що заходи Москви, оголошені в понеділок, є неприйнятними і необґрунтованими. У заяві відомства ідеться, що "ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали мішенню".
Передісторія:
- З 24 березня 2021 року Канада запровадила санкції проти російських чиновників у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, скоєні в Росії.
- У список потрапили керівник ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, директор Росгвардіі Віктор Золотов, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрей Ярин, заступники міністра оборони Алєксєй Криворучко і Павло Попов, повпред в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло, керівники Федеральної служби виконання покарань та Генеральної прокуратури Александр Калашников і Ігор Краснов.