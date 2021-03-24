Канада запровадила санкції проти 9 російських чиновників через ситуацію з Навальним

Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти російських чиновників у зв'язку з погіршенням ситуації з правами людини в РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Канади.

"З 24 березня 2021 року Канада вводить санкції проти російських чиновників у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, які були скоєні в Росії" - йдеться у повідомленні.

Положення Канади про спеціальні економічні заходи накладають на підсанкційних фізичних осіб заборону угод (фактично заморожування активів), забороняючи особам у Канаді та канадцям за межами Канади торгувати будь-яким майном цих осіб або надавати їм фінансові чи супутні послуги.

У список потрапили керівник ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, директор Росгвардіі Віктор Золотов, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрей Ярин, заступники міністра оборони Алєксєй Криворучко і Павло Попов, повпред в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло, керівники Федеральної служби виконання покарань та Генеральної прокуратури Александр Калашников і Ігор Краснов.

У лютому в список санкцій ЄС за новим механізмом, яким Євросоюз карає порушників прав людини, вже були внесені четверо росіян у зв’язку з ситуацією довкола Алексєя Навального.