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WSJ: Звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з уханської лабораторії

Вівторок, 8 червня 2021, 04:45

У звіті про походження Covid-19, підготовленому національною лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

Джерело: джерела The Wall Street Journal, знайомі з секретним документом, Reuters

Деталі: Оцінка ґрунтувалася на геномном аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає COVID-19.

Дослідження було підготовлено в травні 2020 року Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса в Каліфорнії і використовувалося Державним департаментом, коли він проводив розслідування походження пандемії в останні місяці правління адміністрації Дональда Трампа.

Лоуренс Лівермор відмовився коментувати інформацію Wall Street Journal.

WSJ зазначає, що це викликає новий інтерес в Конгресі тепер, коли президент США Джо Байден наказав спецслужбам США повідомити йому протягом кількох тижнів про те, як з'явився вірус. Байден сказав, що американська розвідка зосередилася на двох сценаріях: чи виник коронавірус в результаті контакту людини з інфікованою твариною чи внаслідок лабораторної аварії.

Теми: КитайкоронавірусСША


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