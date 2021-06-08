WSJ: Звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з уханської лабораторії

У звіті про походження COVID-19, підготовленому національною лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

Джерело: джерела The Wall Street Journal, знайомі з секретним документом, Reuters

Деталі: Оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає COVID-19.

Дослідження було підготовлено в травні 2020 року Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса в Каліфорнії і використовувалося Державним департаментом, коли він проводив розслідування походження пандемії в останні місяці правління адміністрації Дональда Трампа.

Лабораторія Лоуренса відмовилася коментувати інформацію Wall Street Journal.

WSJ зазначає, що це викликає новий інтерес в Конгресі тепер, коли президент США Джо Байден наказав спецслужбам США повідомити йому протягом кількох тижнів про те, як з'явився вірус. Байден сказав, що американська розвідка зосередилася на двох сценаріях: чи виник коронавірус в результаті контакту людини з інфікованою твариною чи внаслідок лабораторної аварії.