Байден доручив розвідці подвоїти зусилля у розслідуванні походження COVID
Президент США Джо Байден просить розвідку подвоїти зусилля у розслідуванні щодо походження COVID-19 та чекає через 90 днів остаточний звіт з цього питання.
Джерело: заява Байдена
Пряма мова: "Я попросив розвідку подвоїти свої зусилля із збору та аналізу інформації, яка може наблизити нас до остаточних висновків, та повідомити мені про них через 90 днів".
Деталі: Байден також попросив, щоб зусилля розвідки включила роботу національних лабораторій та інших урядових агентств. Розвідка також має повідомити Конгрес про свою роботу.
Президент США нагадав, що ще в 2020 році він закликав Центр контролю та профілактики захворювань США отримати доступ до Китаю, щоб дізнатись більше про вірус та зрозуміти, як з ним боротись.
Водночас, звіт розвідки, отриманий у травні, не дає остаточної відповіді на питання походження коронавірусу, хоча йдеться про два найбільш вірогідних сценарії.
Що передувало: Три дослідники з Китайського Інституту вірусології і Ухані у листопаді 2019 року настільки захворіли, що звернулися по допомогу в лікарню, згідно з раніше не розголошуваним звітом розвідки США.
Нагадаємо: Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.
31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.
Влада Китаю відмовлялася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.
Експерти вважають, що влада Китаю запізно повідомила світові про загрозу й применшувала масштаби епідемії.
Італійський Національний інститут раку в Мілані заявляв, що коронавірус циркулював в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.
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