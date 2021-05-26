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Байден доручив розвідці подвоїти зусилля у розслідуванні походження COVID

Середа, 26 травня 2021, 20:44
Байден доручив розвідці подвоїти зусилля у розслідуванні походження COVID

Президент США Джо Байден просить розвідку подвоїти зусилля у розслідуванні щодо походження COVID-19 та чекає через 90 днів остаточний звіт з цього питання. 

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Я попросив розвідку подвоїти свої зусилля із збору та аналізу інформації, яка може наблизити нас до остаточних висновків, та повідомити мені про них через 90 днів".

Деталі: Байден також попросив, щоб зусилля розвідки включила роботу національних лабораторій та інших урядових агентств. Розвідка також має повідомити Конгрес про свою роботу. 

Президент США нагадав, що ще в 2020 році він закликав Центр контролю та профілактики захворювань США отримати доступ до Китаю, щоб дізнатись більше про вірус та зрозуміти, як з ним боротись. 

Водночас, звіт розвідки, отриманий у травні, не дає остаточної відповіді на питання походження коронавірусу, хоча йдеться про два найбільш вірогідних сценарії. 

Що передувало: Три дослідники з Китайського Інституту вірусології і Ухані у листопаді 2019 року настільки захворіли, що звернулися по допомогу в лікарню, згідно з раніше не розголошуваним звітом розвідки США.

Нагадаємо: Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.

Влада Китаю відмовлялася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Експерти вважають, що влада Китаю запізно повідомила світові про загрозу й применшувала масштаби епідемії.

Італійський Національний інститут раку в Мілані заявляв, що коронавірус циркулював в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: коронавірусБайден
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