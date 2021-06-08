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COVID-19 у світі: Ледь більше 300 тисяч випадків, третина в Індії

Вівторок, 8 червня 2021, 05:30

За добу 6 червня у світі зафіксували 310 795 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 87 345 нових випадків, у Бразилії – 38 750, в Аргентині – 22 195.

Крім того, в Колумбії – 21 949 випадків, а у США – 12 283.

 

Україна з 535 випадками знаходиться на 55 місці у світі – між Мальдівами (552) та Замбією (487). У Європі Україна на 12 місці.

За добу 7 885  людей у світі загинули. За щоденною кількістю смертей Україна 34 у світі і восьма в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:  6 червня в Україні зафіксували 535 випадків COVID-19, госпіталізували 601 особу, померли 33 хворих, одужали 1 743 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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