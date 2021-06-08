Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рівень вуглекислого газу на 50% вище, ніж у доіндустріальні часи — дослідження

Вівторок, 8 червня 2021, 06:39

Річний пік глобального тепловиділення вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи.

Джерело: AP з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та кліматолога NOAA Пітера Танса

Деталі: Середній рівень вуглекислого газу в травні становив 419,13 частин на мільйон. Це на 1,82 частини на мільйон вище, ніж в травні 2020 року, і на 50% вище, ніж стабільний доіндустріальний рівень в 280 частин на мільйон.

Зазначається, що рівень вуглекислого газу досягає піку кожного травня незадовго до цвітіння рослин в Північній півкулі, що поглинають частину цього вуглекислого газу. Однак відстрочка є тимчасовою, оскільки викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти і природного газу для транспорту і електроенергії набагато перевищують те, що можуть споживати рослини, що щорічно підвищує рівень викидів парникових газів до нових рекордів.

Крім того, середні темпи зростання за 10 років також встановили рекорд, тепер вони досягають 2,4 частин на мільйон на рік. За словами Танса, коли Земля вийшла з останнього льодовикового періоду, кількість вуглекислого газу збільшилася приблизно на 80 частин на мільйон, і системі Землі треба було на це 6 тисяч років. Для порівняння: з 1979 по 2021 рік було потрібно 42 роки, щоб збільшити викиди вуглекислого газу на таку ж величину.

Нагадаємо: В ООН заявили, що минулоріч концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня.

Теми: екологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
екологія
Проєкт із висадки дерев "Зелена країна": на 3 роки потрібно 2 мільярда – міністр
Міндовкілля хоче створити Український кліматичний фонд
В Україні хочуть у декілька разів підвищити екологічний податок
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...