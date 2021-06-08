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Рівень вуглекислого газу на 50% вище, ніж у доіндустріальні часи — дослідження

Вівторок, 8 червня 2021, 06:39
Рівень вуглекислого газу на 50% вище, ніж у доіндустріальні часи — дослідження

Річний пік глобального тепловиділення вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи.

Джерело: AP з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та кліматолога NOAA Пітера Танса

Деталі: Середній рівень вуглекислого газу в травні становив 419,13 частин на мільйон. Це на 1,82 частини на мільйон вище, ніж в травні 2020 року, і на 50% вище, ніж стабільний доіндустріальний рівень в 280 частин на мільйон.

Зазначається, що рівень вуглекислого газу досягає піку кожного травня незадовго до цвітіння рослин в Північній півкулі, що поглинають частину цього вуглекислого газу. Однак відстрочка є тимчасовою, оскільки викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти і природного газу для транспорту і електроенергії набагато перевищують те, що можуть споживати рослини, що щорічно підвищує рівень викидів парникових газів до нових рекордів.

Крім того, середні темпи зростання за 10 років також встановили рекорд, тепер вони досягають 2,4 частин на мільйон на рік. За словами Танса, коли Земля вийшла з останнього льодовикового періоду, кількість вуглекислого газу збільшилася приблизно на 80 частин на мільйон, і системі Землі треба було на це 6 тисяч років. Для порівняння: з 1979 по 2021 рік було потрібно 42 роки, щоб збільшити викиди вуглекислого газу на таку ж величину.

Нагадаємо: В ООН заявили, що минулоріч концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня.

Теми: екологія
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