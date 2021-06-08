Більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін - КМІС

Понад 50% респондентів не підтримують ідею балотування президента Володимира Зеленського на другий термін.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 27 травня - 1 червня

Деталі: Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін.

37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%.

Дослідження проводив КМІС 27 травня - 1 червня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI).

Було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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