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Більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін - КМІС

Вівторок, 8 червня 2021, 10:29

Понад 50% респондентів не підтримують ідею балотування президента Володимира Зеленського на другий термін.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене  27 травня - 1 червня

Деталі: Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін.

37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%.

Дослідження проводив КМІС 27 травня - 1 червня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI).

 

Було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Знати більше: Сильна рука Зеленського. Чи принесуть санкції народну любов

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін, проте це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві. 

Українська правда
Теми: Зеленськийопитуванняпрезидент


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