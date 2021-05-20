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Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін

Четвер, 20 травня 2021, 13:25

Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін. 

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Деталі: Президент вважає, що ще "рано відповідати" на такі запитання. Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін. Проте пізніше його ж оточення говорило про те, що одного терміну не вистачить, щоб завершити почате.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Зеленський


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