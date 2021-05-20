Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін

Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін, проте це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві.

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Пряма мова: "Про другу каденцію рано і несправедливо говорити. Тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо, я вважаю, що є багато обіцянок і я не хочу, щоб вони залишились в історії, як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, що це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив чи не зробив".

Деталі: Президент пояснив, що саме для виконання своїх обіцянок пішов шляхом рішень РНБО, оскільки він не може сам "боротись із усім світом".

Він також додав, що на рішення щодо другого терміну буде впливати його родина.

Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін. Проте пізніше його ж оточення говорило про те, що одного терміну не вистачить, щоб завершити почате.