Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін
Четвер, 20 травня 2021, 13:25
Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін.
Джерело: Зеленський під час пресконференції
Деталі: Президент вважає, що ще "рано відповідати" на такі запитання. Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін. Проте пізніше його ж оточення говорило про те, що одного терміну не вистачить, щоб завершити почате.
Ольга Гетьманець, УП