Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін

Четвер, 20 травня 2021, 15:05
Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін

Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін, проте це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві. 

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Пряма мова: "Про другу каденцію рано і несправедливо говорити. Тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо, я вважаю, що є багато обіцянок і я не хочу, щоб вони залишились в історії, як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, що це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив чи не зробив". 

Деталі: Президент пояснив, що саме для виконання своїх обіцянок пішов шляхом рішень РНБО, оскільки він не може сам "боротись із усім світом". 

Він також додав, що на рішення щодо другого терміну буде впливати його родина. 

Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін. Проте пізніше його ж оточення говорило про те, що одного терміну не вистачить, щоб завершити почате.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Зеленський
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: