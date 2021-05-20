Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін

Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін.

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Деталі: Президент вважає, що ще "рано відповідати" на такі запитання. Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін. Проте пізніше його ж оточення говорило про те, що одного терміну не вистачить, щоб завершити почате.