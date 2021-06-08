За "образу Лукашенка" жителя Мінська покарали примусовою психлікарнею

У Мінську місцевого жителя засудили до примусового лікування в психіатричній лікарні за образу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: пресслужба прокуратури Мінська, "Радыё Свабода"

Деталі: Громадянина Н (прізвище не вказується -ред.) судили за чотирма статтями Кримінального кодексу РБ: публічний наклеп на президента, вчинена неодноразово, публічна образа президента, вчинена неодноразово, образа державного службовця, образа судді.

Йому загрожувало до 5 років позбавлення волі. Але спеціальна комісія постановила, що підсудний страждає психічним розладом і не усвідомлює "реальний характер і суспільну небезпеку своїх дій".

В результаті Жовтневий районний суд направив жителя Мінська в психіатричну лікарню на примусове лікування.

Як відомо, цей вид покарання активно застосовувався за радянських часів.

Що передувало: За пісню, яка нібито нібито "ображає Лукашенка", в Білорусі затримали музиканта.

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.