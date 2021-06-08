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Аварія на магістральному газопроводі: витік газу, евакуація й оповіщення населення

Вівторок, 8 червня 2021, 14:51
Аварія на магістральному газопроводі: витік газу, евакуація й оповіщення населення

В Івано-Франківській області відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці", горіння та постраждалих немає.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "8 червня о 12:05 поблизу с. Клузів Івано-Франківського району на магістральному газопроводі (діаметром 500 мм, не транзитний, використовується для потреб України, ТОВ "Оператор ГТС України") "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" відбулася розгерметизація без послідуючого горіння.

Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС проведено евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Житлові будинки на відстані 1 км та завод ПРаТ "Івано-Франківськцемент" на відстані 500 м. Проведено оточення місця розгерметизації".

Деталі: За інформацією очевидців стався хлопок частини газопроводу у місці переходу з землі на поверхню. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції.

Зазначається, що на місці події працюють 28 рятувальників та 9 одиниць техніки.

 
 
фото: Назарій Кішак, фейсбук
 
фото: назарій Кішак, фейсбук

Українська правда

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Теми: Івано-Франківська областьгазаварія
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