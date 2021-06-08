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СБУ нагрянула з обшуками до засновників "Партії Шарія"

Вівторок, 8 червня 2021, 15:02

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, вони причетні до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Обшуки проводились 8 червня за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині.

Вказано, що під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

 

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Що передувало: Блогеру Анатолію Шарію СБУ повідомила про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. У ході досудового розслідування також було виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу. 

Українська правда
Теми: ШарійСБУ


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