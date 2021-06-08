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Столичний стоматолог намагався вбити свою колишню тещу - нова підозра

Вівторок, 8 червня 2021, 17:31
Столичний стоматолог намагався вбити свою колишню тещу - нова підозра

Прокуратура повідомила 33-річному столичному лікарю-стоматологу підозру у ще одному замаху на вбивство.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: В березні 2021 року лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою у Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тисяч гривень та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу.

Водночас у ході досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці  встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину.

Так, за даними прокуратури, у липні 2020 року підозрюваний на грунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі – намагався створити передумови для ДТП.

Зокрема достеменно знаючи, де працює потерпіла, та на якому автомобілі вона пересувається, пошкодив гальмівний шлангу та систему газо-балонного обладнання, що в подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля.

Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, та екстрено зупинила авто за допомогою ручних гальм.

Наразі підозрюваному продовжено строк тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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