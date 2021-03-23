Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

Столичного лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбійних нападах та шахрайстві на 400 тис. гривень.

Джерело: Київська прокуратура у Facebook

Деталі: Прокуратура повідомила про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві у особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо правоохоронця.

У ході розслідування встановлено, що з травня 2019 по вересень 2020 року лікар вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тисячами гривень своїх пацієнтів.

Крім того, у березні 2020 року стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла однієї з пацієнток та викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тисяч гривень.

Також у червні 2020 року чоловік під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, він заволодів грошима та матеріальними цінностями останньої на 63 тисячі гривень.

Крім того, лікар підозрюється у замаху на вбивство 70-річної жінки шляхом під’єднання до неї електричних дротів.

Підозрюваний – уродженець Чернігівської області. Йому наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання чоловік погрожував прокурору.

У прокуратурі повідомили також, що зараз на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно стоматолога за фактами вчинення інших тяжких злочинів.