Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

Вівторок, 23 березня 2021, 13:04
Ілюстративне фото

Столичного лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбійних нападах та шахрайстві на 400 тис. гривень.

Джерело: Київська прокуратура у Facebook

Деталі: Прокуратура повідомила про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві у особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо правоохоронця.

У ході розслідування встановлено, що з травня 2019 по вересень 2020 року лікар вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тисячами гривень своїх пацієнтів.

Крім того, у березні 2020 року стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла однієї з пацієнток та викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тисяч гривень.

Також у червні 2020 року чоловік під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, він заволодів грошима та матеріальними цінностями останньої на 63 тисячі гривень.

Крім того, лікар підозрюється у замаху на вбивство 70-річної жінки шляхом під’єднання до неї електричних дротів.

Підозрюваний – уродженець Чернігівської області. Йому наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання чоловік погрожував прокурору.

У прокуратурі повідомили також, що зараз на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно стоматолога за фактами вчинення інших тяжких злочинів.

Українська правда
Теми: Київкриміналмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Київ
Звільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва
У київському метро вперше за допомогою дефібрилятора врятували людину
За минулу добу в Києві зробили найбільше щеплень від COVID-19, у переддень не вакцинували нікого
Останні новини
15:36
Мінінфраструктури обговорює з грузинською компанією концесію порту "Ізмаїл"
15:36
Протест на Банковій: затриманого Сорда відправили під домашній арешт
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
Усі новини...