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Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Вівторок, 8 червня 2021, 21:23
Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Сполучені Штати розраховують побачити результати у боротьбі з корупцією та реформі корпоративного управління в Україні до зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

"Україна стикається з агресією з двох сторін: із зовнішньою з Росії та внутрішньою – корупційними силами, які відводять її від демократії, яку вона намагається побудувати. Є низка сфер, у яких для України важливо досягти прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему, яка буде функціональною і ретельно обиратиметься та матиме незалежний нагляд, корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, а також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що ухвалення законодавства для боротьби з корупцією це хороший крок, але цього недостатньо, оскільки його необхідно втілити на практиці.

"Ми маємо побачити, як люди, причетні до корупційних дій, дійсно притягуються до відповідальності. Це надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу, а що вони чогось варті", - додав Блінкен.

Як відомо, Байден під час телефонної розмови 7 червня запросив Зеленського відвідати США у липні.

Офіс президента видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі. 

Пізніше в Офісі президента заявили, що підсумкове повідомлення за результатами телефонної розмови було зроблено "виходячи із загальної атмосфери переговорів", а пізніше почалися консультації сторін з уточнення "дипломатичних формулювань".

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Теми: БайденЗеленський
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