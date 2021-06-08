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Офіс Зеленського виправив свою заяву щодо слів Байдена про ПДЧ у НАТО

Вівторок, 8 червня 2021, 08:58

Офіс президента України видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Джерело: "Українська правда" та "Axios"

Деталі: Спочатку Білий дім та Офіс президента України видали суперечливі офіційні повідомлення про телефонний дзвінок, що відбувся в понеділок 7 червня між Байденом та Зеленським.

У повідомленні ОП говорилося: "Президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі. 

"Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис", – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції "Axios".

Тепер в українській заяві говориться так: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

Нагадаємо: Розмова Джо Байдена з Володимиром Зеленським відбулася з ініціативи американської сторони. Раніше, за даними ЗМІ, Білий дім нібито розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до саміту президентів США та Росії, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

А український президент дав інтерв'ю, в якому висловив подив рішенням Байдена не вводити санкції для компанії, яка будує російський газопровід "Північний потік-2".

Зеленський також заявив, що готовий зустрічатися з Байденом "у будь-яку хвилину та в будь-якій точці планети". У розмові з президентом США він отримав запрошення прибути до Вашингтона в липні.

Теми: НАТОБайденЗеленськийОфіс президента


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