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Офіс Зеленського виправив свою заяву щодо слів Байдена про ПДЧ у НАТО

Вівторок, 8 червня 2021, 08:58
Офіс Зеленського виправив свою заяву щодо слів Байдена про ПДЧ у НАТО

Офіс президента України видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Джерело: "Українська правда" та "Axios"

Деталі: Спочатку Білий дім та Офіс президента України видали суперечливі офіційні повідомлення про телефонний дзвінок, що відбувся в понеділок 7 червня між Байденом та Зеленським.

У повідомленні ОП говорилося: "Президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі. 

"Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис", – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції "Axios".

Тепер в українській заяві говориться так: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

Нагадаємо: Розмова Джо Байдена з Володимиром Зеленським відбулася з ініціативи американської сторони. Раніше, за даними ЗМІ, Білий дім нібито розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до саміту президентів США та Росії, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

А український президент дав інтерв'ю, в якому висловив подив рішенням Байдена не вводити санкції для компанії, яка будує російський газопровід "Північний потік-2".

Зеленський також заявив, що готовий зустрічатися з Байденом "у будь-яку хвилину та в будь-якій точці планети". У розмові з президентом США він отримав запрошення прибути до Вашингтона в липні.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОБайденЗеленськийОфіс президента
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