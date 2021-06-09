Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

Середа, 9 червня 2021, 00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

У бразильському місті Манаус закривають школи і зупиняють роботу громадського транспорту після того, як поліція застрелила імовірного лідера банди наркодилерів, і це спричинило масові безлади.

Джерело: The Guardian

Деталі: Представники влади міста Манаус повідомляють, що поплічники вбитого бандита вдалися до нападів на будівлі, банки і транспорт.

Через це у найбільшому місті штату Амазонас закривають школи і зупиняють громадський транспорт.

Уряд штату Амазонас повідомив, що в результаті нападів бандитів спалено 21 автомобіль.

У зв’язку з безладами губернатор штату Вільсон Ліма просив залучити національну гвардію.

Крім того, така ситуація ускладнила кампанію вакцинації проти коронавірусу. Пункти щеплень закрили, побоюючись нападів.

Наразі поліція заарештувала щонайменше 29 людей, причетних до терактів.

Нагадаємо: щонайменше 25 осіб загинули у травні в перестрілці між підозрюваними в торгівлі наркотиками і поліцією в районі Жакарезіньо Ріо-де-Жанейро.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Бразилія
В України знову з'явився посол у Бразилії
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: