У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

У бразильському місті Манаус закривають школи і зупиняють роботу громадського транспорту після того, як поліція застрелила імовірного лідера банди наркодилерів, і це спричинило масові безлади.

Джерело: The Guardian

Деталі: Представники влади міста Манаус повідомляють, що поплічники вбитого бандита вдалися до нападів на будівлі, банки і транспорт.

Через це у найбільшому місті штату Амазонас закривають школи і зупиняють громадський транспорт.

Уряд штату Амазонас повідомив, що в результаті нападів бандитів спалено 21 автомобіль.

У зв’язку з безладами губернатор штату Вільсон Ліма просив залучити національну гвардію.

Крім того, така ситуація ускладнила кампанію вакцинації проти коронавірусу. Пункти щеплень закрили, побоюючись нападів.

Наразі поліція заарештувала щонайменше 29 людей, причетних до терактів.

Нагадаємо: щонайменше 25 осіб загинули у травні в перестрілці між підозрюваними в торгівлі наркотиками і поліцією в районі Жакарезіньо Ріо-де-Жанейро.