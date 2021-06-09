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США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна

Середа, 9 червня 2021, 02:59

Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) послабив рекомендації щодо подорожей у понад 110 країн, включаючи Японію напередодні Олімпійських ігор, а також Україну.

Джерело: Reuters, Travel.State.Gov

Деталі: 61 країну світу США вивели зі списку найбільш небезпечних "рівня 4" для подорожей через поширення COVID-19.

Ще 50 країнам Штати знизили небезпеку до "рівня 2" або "рівня 1".

До списків "безпечних країн" потрапила і Японія, де мають відбутися Олімпійські ігри.

Серед країн із найнижчим рейтингом ризику COVID-19 США вважають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз та Албанію.

Серед перелічених на "рівні 3" є Франція, Еквадор, Філіппіни, Південна Африка, Канада, Мексика, Росія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, Гондурас, Угорщина та Італія.

Американців, які мають бажання подорожувати Україною, закликають проявляти "підвищену обережність через злочини та громадянські заворушення".

Крім того, громадян США застерігають від подорожей в окуповані Крим і території Донбасу.

Що передувало: Держдеп США у квітні вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв’язку з поширенням COVID-19.

Українська правда
Теми: СШАкоронавірустуризм


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