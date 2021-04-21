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У США внесли Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати

Середа, 21 квітня 2021, 02:06
THE GUARDIAN

Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв’язку з поширенням COVID-19.

Джерело: Держдеп, Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC)

Дослівно повідомлення  Держдепу: "Не їздіть в Україну через COVID-19.  

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, указавши на дуже високий рівень захворюваності на COVID-19 в країні".

Деталі: У CDC зазначають, якщо необхідно поїхати в Україну, слід зробити повне щеплення перед поїздкою. Всі мандрівники повинні носити маски, триматися на відстані 6 футів (1,8 м - УП) від інших, уникати скупчення людей і мити руки.

Уточнюється, що через поточну ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть піддаватися ризику зараження і поширення варіантів COVID-19.

Що передувало: Напередодні повідомлялося, що Держдеп США включить 80% країн світу до списку країн, до яких не варто подорожувати  у зв’язку з "безпрецедентним ризиком для мандрівників" через пандемію COVID-19. 

Нагадаємо:

  • Станом на 18 квітня Україна була на 19 місці за поширеністю COVID-19 у світі.
  • 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

Теми: СШАкоронавірус


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