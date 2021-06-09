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В Європі змінилася трійка лідерів за поширенням COVID-19

Середа, 9 червня 2021, 06:33

За минулу добу у світі діагностували понад 359 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині, в Європі лідери за поширенням хвороби – Росія, Британія, Франція.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 91 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 52 тисячі, а в Аргентині – майже 31 тисячу випадків.

Окрім того, понад 18 тисяч хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Росія.

Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Трійка лідерів за поширенням вірусу в Європі за добу сформована таким чином: Росія (майже 10 тисяч нових хворих), Британія (понад 6 тисяч), Франція (понад 6 тисяч).

 

У світі померли за добу понад 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 158 136 341 особа. Наразі нараховується майже 13 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 762 759 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 6 червня у світі зафіксували 310 795 нових випадків COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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