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Ще 1 385 осіб захворіли на COVID і 6 962 особи одужали в Україні 

Середа, 9 червня 2021, 08:21
Ще 1 385 осіб захворіли на COVID і 6 962 особи одужали в Україні 

За добу 8 червня в Україні зафіксували 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 756 осіб, померли 77 хворих, одужали 6 962 особи;

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих 57 дітей та 74 медпрацівники.

За останню добу найбільше випадків захворювання підтвердили у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.   

За добу протестовано: методом ПЛР – 25 344 осіб, методом ІФА – 11 463 особа, експрес-тестами – 23 813 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 218 039 осіб, одужали 2 108 684 особи, померли 51 410 хворих із коронавірусом.

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 359 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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