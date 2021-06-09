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Від вибуху в Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них підлітки

Середа, 9 червня 2021, 09:56

В результаті вибуху в Харкові до медичних закладів з ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили п’ятеро постраждалих, у тому числі двоє підлітків 16 і 17 років.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Правоохоронці наводять уточнені дані. Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до відділу поліції 8 червня о 21:53 від перехожого.

 

На місці події правоохоронці встановили, що між компанією молоді і  29-літнім чоловіком стався конфлікт,  під час якого він кинув гранату РГД-5. 

Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всіх постраждалих з осколковими пораненнями  доставили до медичних закладів Харкова.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Правопорушника затримали, йому оголошено про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Що передувало: Пізно ввечері 8 червня з’явилася інформація, що на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух. Попередньо повідомлялося про трьох постраждалих. 

Українська правда
Теми: Харківнадзвичайна подія


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