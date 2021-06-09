Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від вибуху в Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них підлітки

Середа, 9 червня 2021, 09:56
Від вибуху в Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них підлітки

В результаті вибуху в Харкові до медичних закладів з ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили п’ятеро постраждалих, у тому числі двоє підлітків 16 і 17 років.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Правоохоронці наводять уточнені дані. Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до відділу поліції 8 червня о 21:53 від перехожого.

 

На місці події правоохоронці встановили, що між компанією молоді і  29-літнім чоловіком стався конфлікт,  під час якого він кинув гранату РГД-5. 

Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всіх постраждалих з осколковими пораненнями  доставили до медичних закладів Харкова.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Правопорушника затримали, йому оголошено про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Що передувало: Пізно ввечері 8 червня з’явилася інформація, що на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух. Попередньо повідомлялося про трьох постраждалих. 

Українська правда
Теми: Харківнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Харків
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Росіяни знову атакували Харків
В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: