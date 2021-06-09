У "Центрі протидії дезінформації" працює одна людина – і та без зарплатні

Єдиною працівницею Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони є його керівниця Поліна Лисенко, яка за кілька місяців роботи ще не отримувала заробітної плати.

Джерело: стаття УП: "Що робити, коли бреше Арестович і Facebook? Пояснюють керівниці нових центрів при РНБО та Мінкульті"

Пряма мова Лисенко: "Я є єдиною працівницею Центру".

Деталі: З моменту формального заснування Центру протидії дезінформації при РНБО та Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті минуло два місяці – центр при РНБО презентували 6 квітня, при Мінкульті 31 березня.

Проте жоден із них досі не отримав приміщення, фінансування і штату. Через це обидва не можуть повноцінно розпочати роботу.

За словами Лисенко, з 2 квітня, моменту свого призначення, вона працює без зарплати.

За її розрахунками, приблизний бюджет на оплату праці половини штату, тобто 26 людей, до кінця 2021 року – 11-12 мільйонів гривень. Це близько 60 тисяч гривень у місяць на спеціаліста. Більшість майбутнього штату складатимуть аналітики. Кошти на фінансування, за словами керівниці центру, має знайти Мінфін.

Офісом Лисенко наразі є крихітний кабінет на першому поверсі будівлі РНБО та ситуативна кімната в Офісі президента, куди центр має згодом перебратися.

Бюджет іншого центру, при Мінкульті, мав складати приблизно 10 мільйонів на рік, але коштів Мінфін поки так і не виплатив.

Разом із керівницею Любов’ю Цибульською у центрі при Мінкульті працює ще 4 людей. Зустрічі проводять у міністерстві.

Пряма мова Цибульської: "Ми вже можемо говорити, що ми працюємо, проте поки немає державних грошей і можливостей набрати колектив, я б не говорила, що центр остаточно заснований".