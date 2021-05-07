52 працівники: Зеленський визначив як працюватиме Центр протидії дезінформації
Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації, згідно з яким гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи.
Джерело: повідомлення Офісу президента про відповідний указ президента
Деталі: Положення передбачає, що Кабмін повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці співробітників Центру.
Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України. Його координує секретар РНБО.
Керівника ЦПД призначає та звільняє з посади президент за поданням секретаря РНБО.
ЦПД може одержувати від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали тощо.
Дослівно: "ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою".
Передісторія:
- Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.
- Центр протидії дезінформації не буде накладати санкції на порушників, проте зможе просити Раду національної безпеки та оборони прийняти рішення щодо певних осіб чи компаній.