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52 працівники: Зеленський визначив як працюватиме Центр протидії дезінформації

П'ятниця, 7 травня 2021, 23:16

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації, згідно з яким гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи.

Джерело: повідомлення Офісу президента про відповідний указ президента

Деталі: Положення передбачає, що Кабмін повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці співробітників Центру.

Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України. Його координує секретар РНБО.

Керівника ЦПД призначає та звільняє з посади президент за поданням секретаря РНБО.

ЦПД може одержувати від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали тощо.

Дослівно: "ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою".

Передісторія:

  • Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.
  • Центр протидії дезінформації не буде накладати санкції на порушників, проте зможе просити Раду національної безпеки та оборони прийняти рішення щодо певних осіб чи компаній.

Українська правда
Теми: Зеленськиймедіа


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