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Проти двох соратників Медведчука дозволили заочне розслідування

Середа, 9 червня 2021, 14:05

Печерський районний суд дозволив заочне розслідування щодо двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір" в Криму.

Джерело: повідомлення у Facebook керівника прокуратури АРК Ігоря Поночовного

Пряма мова Поночовного: "Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) відносно двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір" в Криму, які підозрюються в організації та сприянні у проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя".

Деталі: За даними УП йдеться про Олега Синявського і Івана Комелова, які були очолювали ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.

Передісторія:

  • У березні трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" повідомлено про підозру в державній зраді за участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму, що сприяв його окупації в 2014 році.
  • За даними УП це: Олег Слюсаренко, Олександр Синявський та Іван Комелов.

Українська правда
Теми: Медведчук


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