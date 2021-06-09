Проти двох соратників Медведчука дозволили заочне розслідування
Печерський районний суд дозволив заочне розслідування щодо двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір" в Криму.
Джерело: повідомлення у Facebook керівника прокуратури АРК Ігоря Поночовного
Пряма мова Поночовного: "Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) відносно двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір" в Криму, які підозрюються в організації та сприянні у проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя".
Деталі: За даними УП йдеться про Олега Синявського і Івана Комелова, які були очолювали ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.
Передісторія:
- У березні трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" повідомлено про підозру в державній зраді за участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму, що сприяв його окупації в 2014 році.
- За даними УП це: Олег Слюсаренко, Олександр Синявський та Іван Комелов.