Трьом поплічникам Медведчука оголосили підозру у держзраді
Трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" повідомлено про підозру в державній зраді за участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму, що сприяв його окупації в 2014 році.
Джерело: Офіс генпрокурора та джерела "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: Офіс генпрокурора не називає імен підозрюваних, але за даними УП це: Олег Слюсаренко, Олександр Синявський та Іван Комелов.
Слюсаренко очолював підрозділ ГО "Український вибір" у центральному районі Сімферополя, Синявський і Комелов – ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.
Трьом керівникам ініціативних груп "Українського вибору" Віктора Медведчука інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу", який до 2016 року мав назву "Український вибір", сприяли окупації Кримського півострову.
Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Це Синявський і Комелов.
Один із підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" – "Слов’янський щит".
За даними прокуратури, "вони виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову Крим".
Зокрема, ці чоловіки були спостерігачами на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій, а також забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополь.
Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху "Український вибір", що також діяв у м. Севастополь, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного "референдуму".
Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України. Це підтвердила судово-лінгвістична семантико-текстуальна експертиза Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз.
Крім того, підозрювані були нагороджені представниками держави-окупанта медалями "За повернення Криму".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється Головним управлінням СБУ в АР Крим.
Цьому передувало: 25 березня Служба безпеки України проводила обшуки в офісах всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу", лідером якої є Віктор Медведчук.
9 березня народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України.
Передісторія:
- 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії в обхід заборони.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими кум Володимира Путіна літав до Росії, бо кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA намагалися обійти обмеження.
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