У Києві різко зменшилась кількість нових хворих на COVID-19

За добу 8 червня у столиці зареєстрували 262 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "262 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини".

Деталі: Серед нових хворих 155 жінок віком від 18 до 96 років та 92 чоловіки віком від 21 до 95 років, а також 10 дівчаток віком від 4 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 10 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус, а також 41 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.



Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (45), у Дніпровському (40) та в Солом’янському (34) районах.

Загалом за весь період пандемії у столиці зафіксували 210 087 випадків коронавірусу, 5 136 хворих померли, а 188 531 людина подолала вірус, з них 2 383 минулої доби.

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