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У Києві різко зменшилась кількість нових хворих на COVID-19

Середа, 9 червня 2021, 14:10
У Києві різко зменшилась кількість нових хворих на COVID-19
Фото КМДА

За добу 8 червня у столиці зареєстрували 262 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "262 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини". 

 

Деталі: Серед нових хворих 155 жінок віком від 18 до 96 років та 92 чоловіки віком від 21 до 95 років, а також 10 дівчаток віком від 4 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 10 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус, а також 41 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (45), у Дніпровському (40) та в Солом’янському (34) районах.

Загалом за весь період пандемії у столиці зафіксували 210 087 випадків коронавірусу, 5 136 хворих померли, а 188 531 людина подолала вірус, з них 2 383 минулої доби.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За добу 7 червня у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб. 

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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