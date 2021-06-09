У Києві різко зменшилась кількість нових хворих на COVID-19
За добу 8 червня у столиці зареєстрували 262 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "262 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини".
Деталі: Серед нових хворих 155 жінок віком від 18 до 96 років та 92 чоловіки віком від 21 до 95 років, а також 10 дівчаток віком від 4 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 10 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус, а також 41 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (45), у Дніпровському (40) та в Солом’янському (34) районах.
Загалом за весь період пандемії у столиці зафіксували 210 087 випадків коронавірусу, 5 136 хворих померли, а 188 531 людина подолала вірус, з них 2 383 минулої доби.
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Передісторія:
- За добу 7 червня у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб.