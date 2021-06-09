Замість кисню: у "Голосі" кажуть, що МВС хоче новий "транш" із "ковідного" фонду

Народний депутат від "Голосу" Інна Совсун заявляє, що Кабінет міністрів на додатковому засіданні у середу розгляне пропозицію виділити 800 млн грн із фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Рівно стільки, скільки ми разом із колегами з профільного комітету охорони здоров'я вже більше місяця намагаємося вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень із ковідного фонду – не пріоритетні, а ось на доплати поліцейським – саме те, що треба.

Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіціі – 573 млн грн".

Деталі: Совсун нагадала, що минулого разу аудит виявив у МВС порушення на суму 26,5 млн грн.

За словами парламентарки, гроші з "ковідного фонду" також пішли на доплати до лікарень МВС, де не було пацієнтів із пневмонією або навіть із підозрою на Covid-19.

Депутатка зазначила, що працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному і на навчанні: прикордонники і поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням.

"Попередній транш МВС Авакова успішно "засвоїло", давайте виділимо ще 800 млн грн зверху. Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони, нарешті, підтримають закупівлю й установку в лікарнях кисневих станцій", – сказала Совсун.

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