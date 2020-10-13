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Кабмін проголосував за допвиплати МВС із ковідного фонду

Вівторок, 13 жовтня 2020, 17:47
Кабмін проголосував за допвиплати МВС із ковідного фонду

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових коштів із ковідного фонду Міністерству внутрішніх справ.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду 13 жовтня

Пряма мова: "За останній тиждень у нас 1800 патрульних поліцейських отримали зараження COVID. За сьогоднішній день - 286, це абсолютний рекорд. Оскільки припинила дію наша постанова по доплатах патрульним і групам поліцейських, які взаємодіють з людьми безпосередньо, тому є пропозиція внести зміни до пункту 1 постанови уряду №485… про виділення коштів для здійснення доплати з фонду COVID".

Деталі: Рішення було ухвалено одностайно. Документ мають узгодити та доопрацювати з Мінекономіки та Мініфраструктури в 3-денний термін.

На засіданні уряду сума коштів не була озвучена, водночас за даними експертної організації StateWatch, на початку вересня голова МВС Арсен Аваков звертався з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину. 

У зверненні МВС зазначалося, що постановою КМУ № 485 від 10 червня 2020 року на доплати поліції було виділено 2,249 мільярда гривень. 

Станом на кінець серпня було витрачено 99,4 % виділених коштів. 

Валентина Романенко, УП
Теми: Кабінет міністрівМВСкоронавірус
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