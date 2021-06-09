В Росії остаточно заборонили ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини

Російський парламент остаточно прийняв закон, який забороняє ототожнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом.

Джерело: Meduza із посиланням на рішення Держдуми

Деталі: Нижня палата російського парламенту прийняла цей закон в третьому, заключному читанні.

Прийнятий Держдумою документ забороняє "ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн осі, що встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу".

Відповідні поправки вносяться до закону "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Також забороняється публічно заперечувати "вирішальну роль радянського народу в перемозі над нацизмом".

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