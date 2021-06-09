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Понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях запрацюють на вихідних

Середа, 9 червня 2021, 15:49
Фото КМДА

12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у 13 областях України та у Києві.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: На наступних вихідних планується робота центрів вакцинації: 

  • у Львівській області – 8 центрів (3 – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді);
  • в Одеській області – 7 центрів (4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі);
  • у Полтавській області – 5 центрів (по одному у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях);
  • у Херсонській області (3 центри у Херсоні);
  • у Чернівецькій області (2 центри у Чернівцях);
  • у Київській області (2 центри у Броварах і Білій Церкві);
  • у Києві (1 центр);
  • у Тернопільській області (1 центр в Тернополі);
  • у Рівненській області (1 центр у Рівному);
  • у Дніпропетровській області (1 центр у Дніпрі);
  • у Хмельницькій області (1 центр у Хмельницькому); 
  • у Житомирській області (1 центр у Житомирі);
  • у Черкаській області (1 центр у Черкасах);
  • у Донецькій області (1 центр у Маріуполі).

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. 

Передісторія:

  • З 29 травня в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.  
  • На минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювали у 7 регіонах.
  • Поки ці центри будуть працювати лише у вихідні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в "Дії" або через контакт-центр МОЗ. Пріоритет надається літнім людям.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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