Понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях запрацюють на вихідних
Середа, 9 червня 2021, 15:49
12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у 13 областях України та у Києві.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Деталі: На наступних вихідних планується робота центрів вакцинації:
- у Львівській області – 8 центрів (3 – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді);
- в Одеській області – 7 центрів (4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі);
- у Полтавській області – 5 центрів (по одному у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях);
- у Херсонській області (3 центри у Херсоні);
- у Чернівецькій області (2 центри у Чернівцях);
- у Київській області (2 центри у Броварах і Білій Церкві);
- у Києві (1 центр);
- у Тернопільській області (1 центр в Тернополі);
- у Рівненській області (1 центр у Рівному);
- у Дніпропетровській області (1 центр у Дніпрі);
- у Хмельницькій області (1 центр у Хмельницькому);
- у Житомирській області (1 центр у Житомирі);
- у Черкаській області (1 центр у Черкасах);
- у Донецькій області (1 центр у Маріуполі).
Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Передісторія:
- З 29 травня в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.
- На минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювали у 7 регіонах.
- Поки ці центри будуть працювати лише у вихідні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в "Дії" або через контакт-центр МОЗ. Пріоритет надається літнім людям.
Українська правда