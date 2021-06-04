На вихідних масово вакцинуватимуть від COVID у 10 містах
П'ятниця, 4 червня 2021, 12:17
У найближчі вихідні Центри масової вакцинації від COVID-19 працюватимуть у 10 містах.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook
Дослівно: "Минулих вихідних в Україні розпочали роботу масові центри вакцинації населення".
Деталі: 5-6 червня такі центри діятимуть у:
- м. Київ, на базі Міжнародного виставкового центру
- м. Львів, на базі стадіону "Арена Львів"
- м. Одеса, на базі ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ЗОШ "Кримська"
- м. Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка
- м. Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
- м. Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант"
- м. Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь"
- м. Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради
- м. Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат"
- м. Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.
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Передісторія:
- 29 травня у Центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі в Києві почали вакцинацію людей, які записалися на щеплення через "Дію". Щеплення проводилося китайською вакциною CoronaVac. При цьому вакцинація відбувалася не лише за попереднім узгодженням, а й у форматі живої черги для всіх, хто виявив бажання й мав відповідний запис у "Дії".
- У Львові того ж дня Центр вакцинації відкрився на стадіоні Арена Львів.
- А в Одесі 30 травня – на стадіоні Одеської національної юридичної академії.
- За вихідні у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 3467 людей.
Українська правда