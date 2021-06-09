ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом
Середа, 9 червня 2021, 17:17
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом.
Джерело: громадська мережа ОПОРА у Facebook
Деталі: Вірастюк був обраний депутатом на довиборах у Верховну Раду у 87 окрузі на Івано-Франківщині. Його головним суперником був кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.
Раніше Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення, що протокол ЦВК від 19 травня, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом в окрузі 87 на Івано-Франківщині, є чинним.
Передісторія:
- 19 травня Центральна виборча комісія слала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши переможцем кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.