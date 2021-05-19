ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія під час свого засідання у середу склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши переможцем кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: Громадська мережа ОПОРА, пресслужба ЦВК у коментарі УП

Деталі: Повідомляється, що перед цим у середу ЦВК визнало недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином не підлягають врахуванню 3189 голосів виборців, які голосували на цих дільницях.

Після цього за Вірастюка лишилося 14 811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13 942, Руслан Кошулинський - 13 463.

Водночас, в ЦВК наголошують, що новий протокол складали з врахуванням роз'яснення щодо рішення Великої палати Верховного суду, яка попередній протокол визнав протиправним.

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