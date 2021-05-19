ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду
Центральна виборча комісія під час свого засідання у середу склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши переможцем кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.
Джерело: Громадська мережа ОПОРА, пресслужба ЦВК у коментарі УП
Деталі: Повідомляється, що перед цим у середу ЦВК визнало недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином не підлягають врахуванню 3189 голосів виборців, які голосували на цих дільницях.
Після цього за Вірастюка лишилося 14 811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13 942, Руслан Кошулинський - 13 463.
Водночас, в ЦВК наголошують, що новий протокол складали з врахуванням роз'яснення щодо рішення Великої палати Верховного суду, яка попередній протокол визнав протиправним.
Передісторія:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
- 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
- Шевченко вирішив захищати свій результат у суді.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
- 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.