ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія під час свого засідання у середу склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши перемогу кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: Громадська мережа ОПОРА

Деталі: Повідомляється, що перед цим у середу ЦВК визнало недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином не підлягають врахуванню 3189 голосів виборців, які голосували на цих дільницях.

Після цього за Вірастюка лишилося 14 811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13 942, Руслан Кошулинський - 13 463.

Передісторія: