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ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду

Середа, 19 травня 2021, 18:46

Центральна виборча комісія під час свого засідання у середу склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87, визнавши перемогу кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Джерело: Громадська мережа ОПОРА

Деталі: Повідомляється, що перед цим у середу ЦВК визнало недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином не підлягають врахуванню 3189 голосів виборців, які голосували на цих дільницях.

Після цього за Вірастюка лишилося 14 811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13 942, Руслан Кошулинський - 13 463.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда
Теми: ЦВКВерховна Рада


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