ЗСУ подавили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 9 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців, Збройні сили подавили безпілотник окупантів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ".

Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.

Піротехніки ДСНС розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 предметів.