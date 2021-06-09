ЗСУ подавили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування
Середа, 9 червня 2021, 18:09
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 9 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців, Збройні сили подавили безпілотник окупантів.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ".
Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.
Піротехніки ДСНС розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 предметів.
Українська правда