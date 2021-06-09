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ЗСУ подавили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування

Середа, 9 червня 2021, 18:09

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 9 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців, Збройні сили подавили безпілотник окупантів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ".

Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.

Піротехніки ДСНС розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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