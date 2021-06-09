Суд залишив довічне ув'язнення вбивці водія BlaBlaCar
Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язення за вбивство водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора
Дослівно: "Йому інкриміновано умисне вбивство, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне поводження зі зброєю та підроблення і використання підроблених документів.
…4 квітня 2016 року потерпілий на власному автомобілі "Audi-A6" виїхав з м. Львова до м. Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу "BlaBlaCar" він погодився підвезти двох незнайомих йому осіб, які представилися бійцями "Правого сектору".
Однак, до м. Київ він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який пізніше виявили у Києво-Святошинському районі".
Передісторія:
- 28 травня Києво-Святошинський суд Київської області засудив до довічного ув'язнення Дмитра Голуба, обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
- 4 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області затримала колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба за підозрою у вбивстві водія з онлайн-сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.