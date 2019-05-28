Вбивцю водія BlaBlaCar засудили до довічного ув'язнення
Києво-Святошинський суд Київської області засудив до довічного ув'язнення Дмитра Голуба, обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Зазначається, що 28 травня чоловік був визнаним винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом і вбивстві.
Повідомляється, що суддя оголошував вирок майже дві години. Голуб може оскаржити його протягом 30 днів.
Також у виданні додали, що обвинувачений заявив про порушення його громадянських прав.
"Суд не вислухав моїх показів, вони не вислухали мого останнього слова, порушили всі мої громадянські права і присудили мені довічне позбавлення волі. Це цирк", - сказав Голуб.
Зазначається, що на запитання, куди він сховав тіло Познякова, Голуб відповів: "Яке тіло? Ви що, здуріли? Тарас десь засмагає, а мені тут довічне позбавлення волі".
При цьому у виданні вказується, що засуджений нецензурно висловлювався у бік батька загиблого.
Повідомляється, що Голуб був на 1,5 роки відсторонений від судових засідань через хамську поведінку, нецензурну лексику та погрози.
У свою чергу батько вбитого Олександр Позняков, коментуючи вирок, сказав, що суд вирішив те, що вбивця заслужив, але божий суд засудить його гірше.
Разом з тим він висловив переконання, що за вбивством стоїть ще хтось і слідство має розібратися, хто саме.
Нагадаємо:
- 4 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області затримала колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба за підозрою у вбивстві водія з онлайн-сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.
- Також за підозрою у цьому вбивстві був оголошений в розшук громадянин Росії Луан Кінгісепп.
- Але у березні 2019 року він загинув під час вибуху у київській квартирі, після трьох років міжнародного розшуку.
- Повідомлялося, що Позняков зник 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва. В автомобілі з ним були два попутника. ЗМІ повідомляли, що він знайшов цих людей на сервісі BlaBlaCar.