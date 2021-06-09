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Німці, які незаконно перетнули кордон, бо вважали, що Україна в ЄС, їдуть до Києва

Середа, 9 червня 2021, 19:50

Двоє велотуристів-громадян Німеччини, які думали, що Україна в ЄС і тому спершу перетнули кордон незаконно, після цього вже законно в’їхали в Україну і рухаються у напрямку Києва.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle/DPA, про це повідомив один з мандрівників, 36-річний Моріц Геллер.

За його словами, українські прикордонники відпустили його і напарника Моріса Ґебгарда за 24 години після затримання назад у Польщу, після чого велосипедисти в’їхали знову, вже через пункт пропуску. 

 
Моріц Геллер (праворуч) та Моріс Ґебгард (ліворуч) у Польщі, фото dpa

Він пояснив, що обоє не помітили, як перетнули кордон між Польщею та Україною. 

За словами Геллера, під час затримання і згодом прикордонники поводилися з ними коректно. Після повторного в’їзду в Україну вони зупинялися у Львові і рушили у напрямку Києва.

Мандрівники обоє проживають у Дюссельдорфі і зараз здійснюють веломандрівку з Німеччини до Таїланду. Далі їхній маршрут пролягає через територію Росії. 

Нагадаємо, велотуристів затримали за незаконний перетин українського кордону минулого тижня. "Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково", - розповіли у Держприкордонслужбі, повідомляючи про інцидент.

Теми: туризмНімеччина


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